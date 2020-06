Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 della finale di Coppa Italia vinta dal Napoli: “Per chi facevo il tifo tra Napoli e Juventus? È piuttosto facile immaginarlo, sono il presidente del Torino. Tra l’altro, simpatizzo un po’ per il Napoli”.



SU BELOTTI – “Belotti non lo vendo, è un attaccante strabiliante e anche nel giro della Nazionale, perché dovrei cederlo? È una bandiera, non me lo faccio scappare ed è importante che rimanga con noi. Ho rifiutato cifre molte importanti, ma non me ne sono mai pentito. Non mi hanno mai messo sul piatto 100 milioni perché altrimenti sarei stato costretto a venderlo, ma preferisco non parlare di numeri, Belotti non parte”.