Urbano Cairo, dopo il derby, ha parlato con i giornalisti presenti all'Olimpico di Torino. Ecco quanto raccolto da TMW: "Direi che è stata una buona partita e un buon Toro, volitivo e che poteva vincere. È stato un Torino con le palle, per usare un'espressione colorita. Sono soddisfatto, è ancora lunga ma credo sia un buon risultato per l’autostima. Tutte le partite, blasone o non blasone, sono complicate. Se le giochiamo con l'atteggiamento giusto poi possiamo fare bene. Il fallo De Ligt-Belotti era rigore? Eh, insomma... Sanabria e Mandragora? Due begli acquisti, stanno facendo bene. Loro ottimi, ma tutta la squadra ha fatto bene".