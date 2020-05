1









Urbano Cairo ha parlato alla trasmissione La Zanzara di Radio 24.



DUBBI - "Quando si decide di ripartire, evidentemente sono in testa e in pista per farlo. Oggi ero a Torino e ho visto tutti. Sono in pista. In un primo momento mi sembrava opportuno non farlo, dipendeva dai dati. Carico oggi? Sono carichissimo se si riparta, ho visto la squadra e ho parlato con tutti. Se finisce il campionato? Non lo sa nessuno, neanche il Presidente degli Usa che dovrebbe essere la persona più informata. Nessuno sa quali sono i problemi, come andrà a finire. E' giusto farlo per un segno anche di ripartenza, in Inghilterra e in Spagna l'hanno fatto. Non so quando sarà, ma siamo in pista..."



POSITIVO - "Se trovano un positivo nel Torino, cosa succede? Sono molto preoccupato per i calciatori, è la ragione per cui ero dubbioso. Sono parte di un'associazione, la Lega Calcio, con 20 squadre con cui si decide, io sono ovviamente super determinato a fare bene se si decide così. Se lo trovano del Torino? Perché dovrebbero? (ride, ndr)".



SCUDETTO - "Chi preferirei vincesse lo scudetto? Tutti tranne la Juventus? Il Presidente del Torino lo può dire...". PLAYOFF -"Playoff e playout vanno stabiliti prima, ci sono una serie di motivazioni legate... da altre parti si sa prima. Perché interrompere il campionato per farli?".



FINIRE CAMPIONATO - "Percentuale? Difficile dirlo, poi le dico basse e sembra che non voglia giocare. Gravina contro di me? Non è un riferimento a me, io voglio ripartire ora, sono stato a Torino e ho trasmesso la convinzione ai calciatori. Tutti rischiano, assolutamente".



CALCIATORI - "In questa fase bisogna cercare di rispettare le regole. Limitari i contatti con l'esterno per loro? Sarebbe buono anche a livello sportivo... gli direi di stare tranquilli? L'ho detto, in generale ho detto di fare vita sana. Siamo in un periodo in cui giocheremo ogni 3 giorni sotto il sole cocente. Restate monogami? Totalmente".



RIPARTIRE - "Il 20 data giusta? Siamo in ballo, balliamo. Se ho ancora qualche dubbio? No, no. Ho trasmesso oggi una grandissima convinzione che dobbiamo assolutamente giocare".