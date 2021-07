Urbano, ai margini della riunione di Milano con i presidenti di Serie A, ha parlato del rinnovo di Belotti, sul taccuino anche della Juve: "La vittoria dell'Europeo da parte di Belotti e Sirigu è una cosa fantastica, è andata molto bene. Questa è una grande cosa per noi italiani tutti, è stato un grande momento di vittoria e di rinascita per tutti. Rinnovo? Vediamo. Vogliamo tenerlo, come no. Ma vediamo. Tifosi? E' molto importante, per noi è una fonte di ricavo fondamentale. E' fondamentale riavere i tifosi allo stadio perché senza pubblico lo stadio di calcio è una cosa completamente diversa. Si è visto in Inghilterra, all'Europeo, col passaporto vaccinale. E' importante si lavori velocemente, io credo sia una cosa giusta che vada fatta".