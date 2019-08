Urbano Cairo entra già in clima derby. Il presidente del Torino, in un'intervista dedicata a La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul pre-campionato dei granata. Gelosissimo della sua retroguardia, Cairo ne ha approfittato per tirare la prima stoccata alla Juventus, riaccendendo la fiammella della rivalità stracittadina. Ecco le sue parole: "​In difesa ci sono due giocatori come Izzo e Nkoulou più Bremer, Djidji, Lyanco, Bonifazi... Ditemi voi chi in Serie A ha sei difensori di questo livello. Non li ha nessuno, nemmeno la Juventus. Più il portiere della Nazionale, Sirigu. De Vrij, Skriniar e Godin sono molto forti, ma poi chi è il quarto dell'Inter?".