Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato l’emergenza Coronavirus in Italia nel programma Otto e mezzo in onda su La7. Ecco le sue parole: "Chiudere il Paese per 15 giorni? Penso che il Governo dovrebbe arrivarci. Secondo me oggi non fare quello che va fatto in maniera molto rigorosa e decisa rischia di prolungare un’agonia che può diventare più pesante. Non bisogna aver paura di prendere decisioni drastiche, perché il Paese potrebbe arrivare a una situazione insostenibile con un disastro assoluto per il sistema sanitario nazionale. Ecco perché dico che è meglio fermarsi subito per ripartire poi il più velocemente possibile".