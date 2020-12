Urbano Cairo, a GR Parlamento, è tornato sul derby di Torino: "Sicuramente aver subito qualche rimonta una dopo l'altra, ha dato un po' di preoccupazione. I gol della Juve sono stati fotocopia, vanno analizzati bene e non si possono prendere. Puoi prenderne uno, perché gli errori si commettono, ma non due. Nei momenti di difficoltà bisogna dare qualcosa in più: se fai 75 minuti in un modo, puoi farne altri 15 minuti. Nel derby avevamo pochi cambi a disposizione, magari gente fresca avrebbe dato una mano. Ora sembra di vedere tutto nero, è proprio adesso che bisogna metterci qualcosa in più per far tornare le cose positive. Ho fiducia che la situazione possa migliorare".