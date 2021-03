Urbano Cairo, presidente del Torino, ai microfoni di Rai Radio1 ha detto: “Forse il campionato italiano è in una fase in cui deve essere ripensato da tanti punti di vista”.



FONDI - “Ad esempio nella vicenda dei fondi, che è una vicenda interessante per dare al campionato italiano una spinta, con persone professioniste e professionali, che gestiscano una lega in una maniera un po’ diversa rispetto a prima. Quando hai maggiori risorse puoi fare le cose che mancano, ad esempio gli stadi oppure investire di più sui giovani”.



DIRITTI TV - “Lì c’è un tema economico. Io credo che l’elemento economico sia importante se garantisce la visibilità del campionato allo stesso livello di prima. E’ importante l’aspetto economico ma deve esserci una visibilità del campionato ed una capacità di raggiungere tutta Italia. Ma credo che se Dazn si attrezzerà sicuramente per farlo”.