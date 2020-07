"Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Stiamo lavorando per il futuro". Parole di Urbano Cairo, presidente del Torino. Nei giorni scorsi la cordata Taurinorum ha preso i primi contatti con Urbano Cairo per cercare di avviare la trattativa per l'acquisizione del Torino. Nella giornata di ieri, poche ore prima della partita contro la Roma, dagli uffici della Console and Partners (advisor dell'operazione) è stata inviata una richiesta formale di inizio dei negazionati dell'operazione.