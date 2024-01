Il Torino non fa sconti: non ha alcuna intenzione di vendere Alessandro Buongiorno, soprattutto non apre a nessuno sconto. Nelle scorse settimane Juve e Napoli ci hanno provato, oggi l'interesse più concreto è quello del Milan, ma Urbano Cairo ha voluto blindarlo. Intervistato da Tuttosport, infatti, il presidente del Torino ha spiegato: "L’ho detto la scorsa settimana al termine dell’Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo: non è in vendita. Ad agosto, quando manifestò l’intenzione di rimanere con noi invece di andare all’Atalanta, gli dissi: “Per noi sei e sarai importantissimo”. Adesso ripeto la stessa cosa con ancora maggiore fermezza. Abbiamo rinnovato il suo contratto fino al 2028 e rimarrà con noi, come è anche nei suoi desideri. I rapporti con l'agente Beppe Riso sono ottimi. Ma anche con il Milan, eh".