Rolando Mandragora è stato uno dei protagonisti della rincorsa salvezza del Torino. Il centrocampista è, ufficialmente, ancora un tesserato della Juventus. I granata hanno tutta l'intenzione di tenerlo, ma non di pagare subito per acquisire il suo cartellino, come spiega calciomercato.com: "Il machiavellico accordo stipulato a gennaio tra il Torino e la Juventus, prevede infatti una cifra per il riscatto di Mandragora nell’estate del 2021 fissata a 16 milioni di euro, che scendono a 14 nel 2022. Ma non solo: se il club granata dovesse almeno conquistare la salvezza anche nella prossima stagione, il diritto di riscatto si tramuterebbe in un obbligo fissato a 9 milioni di euro (la cifra salirebbe a 10 milioni nel caso in cui la squadra dovesse raggiungere determinati obiettivi in campionato) pagabili in quattro esercizi".