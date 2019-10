Al Festival dello Sport, Urbano Cairo parla del suo Torino e della Juventus: "Il mondo del calcio è cambiato con l'avvento dei diritti tv. Il Toro fattura 80 milioni di euro quando non vende giocatori, la Juventus ne fattura 450. Noi dobbiamo cercare di crescere passo dopo passo, cercando di costruire la miglior squadra possibile. Quando nei fatturati il rapporto con le grandi è di uno a cinque, uno a sei, per fare le stesse cose devi essere molto più bravo. Quelle sono squadre che hanno la possibilità di attrarre i migliori talenti calcistici e dirigenti. La competizione è complicata. La ricetta che propongo? Una suddivisione dei ricavi televisivi più equilibrata. E poi il vero tema è cercare di aumentare i ricavi, per poter competere con campionati come la Premier League che ormai è distante da noi e ricava tre volte più del nostro campionato. Dieci anni fa il calcio italiano era in posizione d'eccellenza, oggi la Liga ci ha superato perché sono stato capaci di vendere il loro calcio in tutto il mondo. L'arrivo di Ronaldo è sicuramente una spinta, ma si deve fare molto di più, organizzarci meglio, contattare tutte le tv e far valere il nostro prodotto".