Ad ANSA, il patron di RCS e del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della richiesta di dimissioni di Paolo Dal Pino dopo le proteste di 7 club, tra cui anche la Juventus. "Quando Paolo Dal Pino venne proposto nel gennaio dello scorso anno, io non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura - le sue parole -. Gli annunciai anche che avrebbe avuto problemi con chi lo proponeva, certo non con me. Dal Pino ha operato bene, ha avuto l’idea brillante di immaginare l’operazione con i fondi. E’ un’idea attuale che io spero possa essere ripresa a breve. Un’operazione, peraltro, che tutte e 20 le società hanno votato più volte, all’unanimità. Quindi è evidente che la mia valutazione su Dal Pino è positiva, e infatti l’ho votato all’ultima tornata elettorale. Ha cercato di gestire in maniera molto intelligente le situazioni, anche di conflitto, che ci potevano essere in Lega. È una persona seria, per bene che ha fatto un gran lavoro, impegnandosi moltissimo, per spirito di servizio e di passione".