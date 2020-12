Da Torino, dopo la sconfitta per 3-2 patita oggi contro l'Udinese (e il derby perso in rimonta con la Juventus), arriva la notizia che Urbano Cairo ha confermato con decisione Marco Giampaolo sulla panchina granata. Semmai la soluzione adottata per provare a dare una scossa alla squadra è quella del ritiro. Insomma, il presidente del Toro difende l'allenatore e prova a lavorare sul gruppo dei giocatori. Secondo Sky Sport un grande sponsor di Giampaolo è anche il direttore sportivo Davide Vagnati. Il Torino è penultimo in classifica, davanti solo al Crotone.