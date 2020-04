Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così le parole del membro del Comitato tecnico-scientifico del Governo Giovanni Rezza: "Ha ragione, riprendere a giocare a fine maggio è impossibile. Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. E sottolineo purtroppo, visto che oltre al Torino ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che si riprendesse". Il presidente del Torino quindi è stato chiaro sulla possibilità di riprendere il campionato in tempi brevi. Tra le ipotesi c'è quella di giocare nei mesi estivi e quella di annullare del tutto il campionato. Sembra ormai svanita la possibilità dei playoff per decidere lo scudetto.