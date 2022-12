Non ci sarebbe solo la Juve sulle tracce dell'esterno del Torino Singo, perchè anche Barcellona e Tottenham sono sulle tracce del calciatore. La situazione però rischia di complicarsi ulteriormente per Madama, perchè stando a quanto riportato da Tuttosport, Urbano Cairo sarebbe intenzionato a proprogli il rinnovo di contratto oltre il 2024, con la speranza di non dover ripetere un'altra operazione alla Bremer.