Una riunione pacifica, dicono alcuni, meno secondo altri. E le ultime dichiarazioni vanno in quest'ultima direzione. ​La frattura non si è ancora ricomposta e Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato all'uscita della riunione a Palazzo Parigi tra i club di Serie A: "Sono state chiarite alcune posizioni, è sempre positivo parlarsi. Agnelli? Non parliamo di cose personali, è stato generale. Un discorso per riaprire un dialogo di lega importante, è fondamentale ci sia un dialogo e un colloquio tra le 20 componenti del campionato italiano. Ora vedremo cosa farà la Figc e cosa farà la Uefa. Io parlo per il Torino, per quello che riguarda le tre squadre ne parleranno Figc e Uefa, tutto sarà relativo alle decisioni prese da loro. A livello pubblico non ho visto passi indietro, per ora non l'hanno fatto. Nove squadre hanno fatto un passo indietro deciso, tra cui l'Inter: non possono fare la Superlega in 3. Il campionato deve andare avanti con chi ha il titolo di partecipare, tutto questo va fatto tutelandolo".