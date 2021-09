Felipe, a Radiosei, ha parlato della lotta scudetto con la Juventus, ormai due stagioni fa: "Risentendo le mie reti nella Lazio mi vengono i brividi. Sono stati momenti bellissimi. Ho ricordi straordinari che resteranno sempre nel mio cuore. Il gol a tempo scaduto più bello? Tutti emozionanti, ma quello in cui ho più goduto è quello al 98′ con il Cagliari. Significava tanto per me e per la squadra che stava inanellando una serie di vittorie incredibile che ci hanno proiettato in cima al campionato con la Juventus.