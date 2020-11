Al canale ufficiale della Lazio, Caicedo ha parlato del gol pareggio con la Juve.



COMMOSSO - "Sono commosso per aver segnato ancora all'ultimo secondo. La squadra ha lavorato bene, il mio gol è stato costruito da una giocata incredibile di Correa. Sono felice perché meritavamo almeno un pareggio, abbiamo dimostrato ancora un'unione importante, dove chi entra fa sempre bene".



STRADA GIUSTA - "Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così. Ringrazio la mia famiglia, che mi sostiene e mi aiuta in ogni momento. Dedico questi gol anche ai calciatori che non erano qui come Strakosha, Leiva ed Immobile".