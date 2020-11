Felipe Caicedo, attaccante della Lazio che ha regalato un clamoroso pareggio all’ultimo secondo contro la Juventus, ha parlato al termine del match ai microfoni di Dazn: “Ormai non so più cosa dire, il gol è di tutto, il Tucu (Correa, ndr) ha fatto l’azione ed è merito suo. Tutta la squadra era avanti, eravamo convinti che qualcosa potesse succedere. Sono senza parole. Oggi ho sbagliato su due palloni, ma alla fine la squadra non ha mollato mai, eravamo convinti fino alla fine. Questo pareggio è merito della squadra”.



SU IMMOBILE – “Io con Ciro ho un rapporto eccezionale, lui è sempre vicino a me e alla squadra, anche Lucas Leiva e Strakosha. Penso che in un paio di giorni saranno con noi, Ciro è la bandiera della squadra”.



SUL CAMPIONATO – “Possiamo andare fino a dove riusciamo a spingerci, con questa cattiveria e con questa voglia di non mollare mai. Ci serviva una partita come Torino per svegliarci, oggi è capitato un’altra volta. Alla fine vedremo come andrà”.