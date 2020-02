Entusiasmo a mille in casa Lazio: tifosi e giocatori carichi per la seconda parte di stagione nella quale inseguono un sogno chiamato scudetto. Lassù però bisogna fare i conti con l'Inter e soprattutto la Juventus, prima da sola a +4 dai biancocelesti e +3 dalla squadra di Conte. Durante la festa per il compleanno di Ciro Immobile al Teatro Brancaccio però spunta un retroscena con Caicedo protagonista: "Vinciamo lo scudetto!" ha detto convinto l'attaccante per la seconda volta dopo averla già detta alla cena di Natale della squadra.