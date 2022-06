La fine di un lungo percorso e - si spera - l'inizio di uno nuovo, senza sfortuna. Sara Caiazzo, calciatrice delle Juventus Women, ha annunciato la fine della riabilitazione dopo la ricostruzione del legamento crociato. E lo ha fatto attraverso un lungo posto pubblicato su Instagram: "Oggi l’ultimo allenamento della stagione, si conclude questo lungo percorso di riabilitazione. Non sono una persona che scrive tanto, ma a volte rifletto molto e penso un attimo a tutti i momenti che ho passato tutto questo periodo. A quanto tempo, il coraggio e la pazienza è servito per crescere, non fermarmi mai e continuare a lavorare e soprattutto diventare una nuova persona e migliorare come calciatrice. Quando ti dicono che questi infortuni ti fanno diventare più forte di prima è veramente così. Lontano dal prato verde, vivi dei momenti bui, complicati ed è proprio passando da queste situazioni che ti fortifichi e ti rendi conto che puoi superare le difficoltà, aggiungendo sempre un pezzettino in più a tutta la salita che bisogna affrontare. Ma in fondo pensi che effettivamente ne è valsa sicuramente la pena.

Voglio ringraziare la società @juventuswomen che mi ha permesso di allenarmi e riprendermi in strutture organizzate e che mi ha dato tutti gli strumenti per poter riprendere al massimo fisicamente e soprattutto la fortuna di essere stata circondata da persone competenti che mi hanno seguito in tutto il percorso come @pilarhuemart , @pater17823 , @stefano.alice, @pie_dm, @andreacapovilla e i doc.

Ora aspetto solo voi @ceciliasalvai e @sofiacantoree , ho imparato tanto da calciatrici forti come voi e ho cercato di ascoltare tutti i consigli che mi ha avete dato.

Non vedo l’ora di rientrare in campo con quella spinta e voglia in più che mi farà andare avanti ancora più forte. AD MAIORA!".