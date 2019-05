Cristiano Ronaldo o Leo Messi? La sfida tra i titani del calcio mondiale non conosce limiti ed anche i loro colleghi si esprimono su quale tra i due sia più meritevole dell’ennesimo Pallone d’oro. Su questo quesito si è espresso Tim Cahill. L’australiano ex Everton non ha dubbi su chi meriti di essere eletto come miglior giocatore dell’anno: “Cristiano Ronaldo lo merita più di Messi. Ha avuto il coraggio di abbandonare la sua comfort zone ed è riuscito ad avere un grande impatto in un nuovo campionato come quello italiano. Personalmente, non ho mai visto nulla di simile e penso non siano dubbi su quanto meriti di vincere questo premio ancora una volta. Alla Juventus ha cambiato la squadra, lo ammiro molto per la sua professionalità”.