A TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato così dell'arrivo di Vlahovic alla Juve: "Hanno preso il centravanti perfetto per la Juve e per il futuro del club. Spero non diano Morata via, perché è la seconda punta ideale, meglio di Dybala. Chiesa e Cuadrado sono gli unici che negli ultimi 30 metri possono inventare qualcosa. Ma senza una punta d’area avevano problemi. Vlahovic risolve uno dei problemi di questa Juve".