Gigi, a Tuttosport, parla di Simone Inzaghi."Certi termini possono essere interpretati male. Diciamo che viveva il professionismo a suo modo. Ma erano anche altri tempi e lui aveva 16-17 anni. Io poi ero un vero rompiscatole. Mi ricordo che un giovedì lo beccarono in disco e la mattina seguente lo ripresi. Simone rispose: “Si sbaglia, non ero io. Ma mio fratello”. Penso che inquadri il personaggio. Però tutto questo veniva cancellato da quello che si vedeva sul campo"."Entrambi erano innamorati del calcio, già allora era la loro vita. Conoscevano le formazioni di tutte le squadre della provincia di Piacenza, della serie B e della A. Leggevano tutto, sotto questo aspetto erano delle macchine. Simone allenatore? Ho visto il suo esordio a Torino. Ero curioso, non guardavo la Lazio, ma come si muoveva lui, soprattutto durante la partita. È capii subito che i presupposti ci fossero tutti. Si deve anche dire che ha avuto la fortuna di esordire come tecnico in biancoceleste in un ambiente che conosceva a memoria. Il suo più grande pregio è quello di saper leggere le partite. E avere la capacità di poterle cambiare. In Italia lo sanno fanno pochi"."Quando due anni fa mi chiesero quale allenatore avrebbe dovuto assumere la Juventus, risposi indicando Inzaghi, non Sarri. Questo le fa capire la stima che provi per Simone. Se lo sarebbe meritato. Come ora merita l’Inter".