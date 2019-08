Luigi Cagni, ex allenatore tra le altre di Empoli e Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell'assenza di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus tra le sfide contro Parma e Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Le differenze tra Juventus, Napoli e Inter si sono assottigliate. Sarri potrebbe essere un piccolo handicap per la Juventus, vedremo se riuscirà a vincere giocando in un modo diverso da Allegri, che comunque non faceva giocare male la squadra, anzi".