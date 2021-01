Gigi Cagni, a Radio Sportiva, ha parlato del problema 'comunicazione' di Antonio Conte: "La comunicazione è importante e in questo Conte non mi è piaciuto molto. Quando Sarri dice che ci vogliono 5/6 mesi per far capire le cose ai calciatori a me viene da ridere: a Italiano hanno cambiato otto giocatori e dopo 15 giorni la squadra giocava come voleva lui. E' ora di finirla di raccontare delle balle che il calcio è una scienza, anche perché stiamo vedendo a livello difensivo delle squadre orribili: negli ultimi 10 anni hanno fatto credere che è la tattica che fa vincere e non i calciatori, ma l'allenatore bravo è quello che fa giocare tatticamente i giocatori al meglio nel proprio ruolo".