A TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato del possibile ritorno di Allegri alla Juve: "Secondo me sa già la sua squadra e non è la Juventus e neanche la Roma, ma all’estero - le sue parole -. Pirlo, se è vero quello che ho letto, ha fatto delle dichiarazioni in cui si è dato delle colpe ‘gravi. Ossia ha detto che è inesperto e ha fatto degli errori. Non è una cosa da poco. Si è fatto fuori d solo, non è ancora pronto per situazioni di questo tipo".