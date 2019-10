Una statistica non male, che equipara il Cagliari alla Juve e al Napoli. Rolando Maran, allenatore dei sardi, ha da questa stagione una rosa più ampia a disposizione. Per questo, il tecnico ha avuto la possibilità di utilizzare ben 22 giocatori in campionato, così come i bianconeri e gli azzurri. Una crescita importante, che va di pari passo con un inizio di stagione di livello. Sarà Mandzukic il 23esimo giocatore utilizzato da Maurizio Sarri?