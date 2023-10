Naithan, accostato anche alla, ieri nel corso della gara con il Frosinone verso la fine del primo tempo si è accasciato toccandosi la coscia. Stando a quanto riferisce l'Unione Sarda sono ore di apprensione in casa Cagliari per le condizioni del centrocampista che rischia di saltare la gara contro la Juventus in programma l'undici novembre.