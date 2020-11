Poche volte come per Juventus-Cagliari di domani (ore 20.45 all'Allianz Stadium) le convocazioni degli avversari della Juve sono stati sotto i riflettori, con l'assenza di Godin (positivo al Covid-19) e Nandez tenuto fuori a scopo precauzionale. Sono 21 i giocatori chiamati da Eusebio Di Francesco per la sfida contro la formazione del collega Pirlo. Nell'organico sardo ci sono due ex juventini: Caligara (prodotto del vivaio bianconero) e Cerri (di proprietà della Juve per 3 anni, ma sempre in prestito in altre squadre).



PORTIERI



Cragno

Vicario

Aresti



DIFENSORI



Tripaldelli

Klavan

Pisacane

Zappa

Walukiewicz

Carboni



CENTROCAMPISTI



Rog

Marin

Caligara

Oliva



ATTACCANTI



Simeone

Joao Pedro

Tramoni

Pereiro

Cerri

Pavoletti

Sottil

Ounas