È stato un tesserato della Juventus, pur senza mai giocare una partita con la maglia bianconera. Oggi sta consolidando la sua posizione nel Cagliari. Di chi parliamo? Ce lo racconta l'Ansa: "Alberto Cerri, attaccante del Cagliari classe 1996, festeggia il ritorno al gol in Coppa Italia (ieri contro il Verona, il Cagliari ha passato il turno, ndr) con il rinnovo di contratto: l'ex Juventus ha firmato con il club rossoblù sino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione 2024-25. L'attaccante ha totalizzato con la maglia del Cagliari 58 presenze e 7 reti. Al primo anno in Sardegna ha dato il suo contributo alla conquista del campionato di B: suo il gol del 3-0 contro il Bari, nel match che diede la certezza della pronta risalita nella massima serie. Chiusa la stagione in prestito alla Spal, è rientrato di nuovo alla base e alla sua prima da titolare si è fatto trovare pronto, decisivo ieri sera per il passaggio del turno in Coppa Italia".