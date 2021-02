Un nuovo colpo per il Cagliari. Ecco il comunicato: "Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Kwadwo Asamoah: il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club sino al termine di questa stagione".



Sono arrivate anche le prime parole del giocatore, ex Juve e Inter: "Ho avuto l’opportunità di conoscere in questi giorni Cagliari, città e persone fantastiche! Non vedo l’ora d’iniziare. Pronto a combattere per questi colori".