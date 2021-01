Il presidente Giulini ne ha confermato la fiducia rinnovandogli il contratto, ma Di Francesco ha l’obbligo di dare una scossa al Cagliari, terzultimo in classifica a 14 punti in piena crisi di vittorie. L’aiuto arriverà anche dal mercato, perché dopo il prestigioso ritorno di Nainggolan e l’arrivo di Duncan, ieri è sbarcato in Sardegna un altro giocatore pronto a vestire la maglia rossoblù, ovvero Kwadwo Asamoah. L’ex Juventus era svincolato dopo l’esperienza all’Inter dell’anno scorso e ieri è sbarcato nell’isola per le visite mediche e la firma sul contratto.