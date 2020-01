Marko Pjaca è finalmente rientrato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi ed è tornato in campo in Coppa Italia. Ma ora la Juve vuole trovare una soluzione per farlo giocare e, nelle intenzioni dei bianconeri, valorizzare. Tanti sondaggi, ma una squadra si è spinta più avanti: il Cagliari.



LA RICHIESTA - Come scrive Calciomercato.com, il club sardo lo ha chiesto in prestito in queste ore alla Juve, che avalla completamente l’operazione. La scelta sarà di Pjaca, che ha già detto no alla Dinamo Zagabria e ad altre proposte. Ma ora il Cagliari è in forte pressing, e sta lavorando all’idea di portare l’esterno alla corte di Maran a Milano, con il CFO della Juve Fabio Paratici. Lavori in corso sull’asse Torino-Cagliari, Pjaca potrebbe rimettersi in gioco.