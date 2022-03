Nathan Nandez, centrocampista del Cagliari ma nel mirino della Juventus soprattutto per lo scorso mercato di gennaio ha rimediato un infortunio che lo terrà ai box per il resto della stagione.



COMUNICATO - In seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare