A Deejay Football Club, Simeone ha parlato della sfida con la Juve e dell'esperienza a Cagliari: "L’Europa è un sogno, più che un traguardo. Ci piacerebbe, ma dobbiamo pensare di partita in partita. Quest’anno voglio arrivare oltre i 12 gol in serie A. Un traguardo difficile da raggiungere, però ci provo lo stesso. L’esperienza che ho accumulato mi consente di aiutare meglio la squadra e correre in maniera più efficace. Mi trovo bene con tutti. Con Joao in particolare. Ha trovato la posizione giusta e sa sfruttare gli spazi tra le linee. Consigli a mio padre? Non gliene chiedo, anche perchè sarebbe come interferire con Di Francesco".