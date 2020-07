Da quando è ricominciato il campionato, l'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone è uno dei giocatori più in forma. Intervenuto a ESPN Argentina, l'attaccante ha svelato il suo modello: "Gonzalo Higuain. Mi piacciono i suoi movimenti, soprattutto in area di rigore. Guardo sempre le partite della Juventus per poterlo studiarlo meglio". Il sogno di Simeone però è un altro: "Da quando sono bambino punto a giocare nell'Atletico Madrid. Mi piacerebbe molto, è la squadra che allena mio padre ma vorrei andare lì anche se un domani non dovesse esserci lui".