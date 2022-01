Grossi problemi per il centrocampista del Cagliari Naithan Nandez. Secondo quanto riportato dagli uruguayani di Telemundo, sul capo del giocatore 26enne pende infatti un mandato di arresto per violenza domestica, psicologica e patrimoniale a seguito di una denuncia presentata dalla sua ex compagna, Sarah García Mauri. Il mediano, però, non è stato trovato dalla Polizia del suo Paese di origine, essendo nel frattempo tornato in Sardegna, dove peraltro è in isolamento a causa della positività al Covid.