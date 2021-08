Leonardo, tecnico del Cagliari, ha parlato di, in procinto di arrivare al Cagliari. "Io ancora non li ho visti (ride ndr) - ha scherzato l'allenatore dei sardi -, ma è chiaro che se dovessero arrivare sono due giocatori importanti. Al mercato pensano Capozucca e il presidente". Proprio su Dragusin, le parti si stanno riaggiornando con la Juventus costantemente. Non sono mai state così vicine e l'approccio sembra essere quello giusto. Dragusin può finalmente iniziare a fare esperienza in Serie A. E da protagonista