Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juve: "Primo tempo? Abbiamo esaltato loro. Dovevamo fare una partita diversa e abbiamo messo in risalto le loro capacità. Non possiamo permetterci le disattenzioni fatte come sul calcio d'angolo se dobbiamo salvarci. Dovevamo fare anche qualche fallo in più. Reazione? Abbiamo messo il piglio giusto, con la voglia di rientrare in gara e ci siamo anche riusciti senza rischiare troppo. Mi sono piaciuti i ragazzi entrati dalla panchina. Se c'era da perdere meglio oggi".



RONALDO-CRAGNO - "Non ho mai giudicato l'operato degli arbitri e non inizio da stasera. Preferisco non commentare".



TIMIDO - "L'atteggiamento iniziale è stato sbagliato. Sapevamo della loro voglia di ripartire dopo la Champions. Serviva un'altra attenzione da palla inattiva e in fase di non possesso. Forse la colpa è mia che non ho fatto capire bene l'importanza di questa gara".