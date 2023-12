Tra pochi istanti scenderanno in campo Cagliari e Sassuolo in quello che sarà l'ultimo turno della 15° giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali schierate da Ranieri e Dionisi.Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Viola, Oristanio; Lapadula. All. Ranieri.Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, M.Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.