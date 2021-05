"Abbracci, baci e urla, con Nainggolan e compagni aritmeticamente salvi e protagonisti di una grande rincorsa. E non è da escludere che Semplici cambi qualcosa in ottica formazione, dando spazio a chi ha giocato meno nel corso della stagione."



Così Calciomercato.com racconta i momenti vissuti dal Cagliari allo Sheraton Hotel di Milano, dove la squadra sarda trascorreva la giornata che la porterà, fra due ore, ad affrontare il Milan a San Siro. Una partita in cui la Juventus, ingaggiata coi rossoneri nella corsa Champions, spererà che la festa improvvisata in albergo non faccia arrivare la squadra di Semplici troppo scarica all'appuntamento...