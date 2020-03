Il campionato continua, anche con lo spettro del coronavirus alle spalle. E come ogni campionato che si rispetti, il rischio esonero è sempre dietro l'angolo. Lo sa bene Rolando Maran, ormai ex allenatore del Cagliari che, dopo aver toccato la zona Champions, è entrato in un vortice di undici partite consecutive senza vittorie. L'ultima, quella contro la Roma, persa ieri per 4 a 3. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società sarda sembra intenzionata ad una soluzione interna, per traghettare la squadra fino a fine stagione.