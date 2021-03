Dopo gli ultimi anni complicati alla Juventus, Daniele Rugani ha trovato il sorriso (e il gol) al Cagliari. Italia-Francia andata e ritorno, nella prima parte di stagione ha giocato con il Rennes ma complici anche alcuni infortuni l'esperienza non è decollata e nell'ultimo giorno del mercato invernale è sbarcato in rossoblù. Il cartellino è ancora di proprietà della Juve che l'ha girato in Sardegna in prestito secco, ma il giocatore ha già fatto sapere di voler restare a Cagliari anche in futuro.