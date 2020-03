Uno sguardo al mercato dei giovani ma non solo, perché la Juventus continua a monitorare da vicino anche i talenti già nel radar bianconero, come Luca Pellegrini. Il terzino classe '99 è stato preso in estate e girato subito in prestito al Cagliari, dove già aveva giocato la seconda parte della scorsa stagione. Giovane dal grande talento, stavolta però ha giocato una partita da dimenticare: contro la Roma, da ex, ha sbagliato tanto rimediando anche un'ammonizione, e per la redazione di Calciomercato.com la sua partita è da 4 in pagella: "Regala il pallone a Kalinic per il gol del vantaggio ed è troppo morbido su Mkhitaryan sul secondo gol. Confuso e confusionario".