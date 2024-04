Claudio, a Sky Sport, parla così dopo Cagliari-Juventus.- "Con la Juventus finché non fischia l'arbitro c'è sempre da stare sul chi vive. Due gol evitabilissimi. Il primo su una punizione, aspetto vostri commenti. Abbiamo fatto una buona partita, non potevamo più di questo. Se prima di questo trittico ce lo dicevano, non c'avremmo creduto. Complimenti ai miei, non è ancora finita, dobbiamo essere concentrati perché le piccole cose non vanno bene. Il pallone perso? L'autorete ci sta, non è da colpevolizzare. Manca poco. Dovevamo spazzare. Quando gli altri sono disperati, e sono una signora squadra, bisogna adeguarsi".