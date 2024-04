Claudio, tecnico del Cagliari ed ex Juventus, ha parlato a due giorni dalla sfida contro i bianconeri. Ecco la sua conferenza stampa: "I ragazzi devono continuare così, con equilibrio. Passare dalla gioia allo sconforto si impiega poco".- "Una squadra che sa il fatto suo, idem l'allenatore. Sa trovare il goal e difende come nessuna in area. In Europa nessuna sa come impedire agli avversari di entrare in area. Sono micidiali nelle palle inattive".- "Credo 35/36, sotto si rischia. Nessuno ci sta e le squadre coinvolte sono ancora vive. Nessun risultato è scontato. Nelle ultime dieci giornate si assiste sempre al 'si salvi chi può' e chi mantiene i nervi saldi raggiunge l'obiettivo"."Chissà quante me ne avrete dette quando avete visto la formazione iniziale! Ho messo dentro gente che di sicuro mi avrebbero dato tutto. Tra l'altro avevo avvisato solo Di Pardo che sarebbe partito titolare, ed ha fatto una grande partita".- "Vedremo. Chi penso che mi darà il meglio giocherà. Shomurodov? E' un ragazzo che era un po' giù quando era arrivato. Ha capito che se avesse voluto giocare avrebbe dovuto darmi il massimo. Si è infortunato nel momento migliore. Una volta ripresosi è tornato al suo standard, che ancora non avevamo visto"."La mia esperienza alla Juventus? E' sempre bello incontrare le mie ex squadra, ma sono orgoglioso di stare qui"."Se avesse calciato e segnato Lapadula sarebbe stato da annullare, ma ha tirato Viola, non ha avuto vantaggio. Mi chiedo: se fosse stato un difensore a toccare la palla sarebbe stato valutato alla stessa maniera?".