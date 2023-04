Il tecnico delFabioha parlato dopo la vittoria per 5 a 3 contro ladi Paolo. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni, riprese da Tuttocagliari.net: "Sapevamo che era una partita difficile, la Juve l'abbiamo studiata nei minimi particolari e sapevamo che facevano tutti questi passaggi progressivi per saltare la linea di centrocampo. È una squadra che tira molto da fuori e infatti i primi 20' gli abbiamo permesso di mettere in mostra le loro qualità migliori. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, che non molla mai e di avere il carattere che vogliamo".E sulle differenze tra primo e secondo tempo: "Nessun problema di approccio iniziale. Questa squadra all'andata ci ha fatto 6 gol, per cui inconsciamente entri in campo sapendo che all'andata quell'avversario ti ha demolito. Diciamo che è stata più paura. Il campo noi lo analizziamo e la metterei più sul fattore che ha determinato la partita di andata. Magari non oscuravamo le traiettorie con i centrocampisti e loro facevano quei passaggi progressivi di cui ho detto prima. Onore a loro che nei primi 20' hanno fatto quello che sanno fare meglio e onore a noi per i restanti 80'. La nostra squadra non può avere un atteggiamento di resa perché le partite non finiscono mai".