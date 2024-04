Nandez, a Sky Sport, parla così dopo Cagliari-Juve: "Sono un po' sorpreso. La punizione? La voglio vedere, la voglio vedere. Lo prendo? No, impossibile. Ti sto dicendo che non lo prendo. E' difficile parlare adesso... Tutti possiamo sbagliare in campo, pure l'arbitro, ma ci stiamo giocando la Serie A. Magari per un episodio così vai sul 2-1 e la gara finisce 2-2. A noi questi falli non ce li fischiano mai. Due-tre episodi su Zito e il gioco proseguiva. Parlo poco, non faccio problemi, ma è giusto dire ciò che penso in campo. L'arbitro pensa al campo"